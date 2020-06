Fratele lui George Floyd condamna protestele violente: Fratele meu era pacifist. Dreptatea va fi facuta

Ziare.

Floyd a murit in urma cu o saptamana, iar inregistrarea video cu arestarea care a dus si la moartea lui a facut inconjurul lumii. Demonstratiile au dus la distrugeri de localuri si magazine si la jafuri. Multe grupuri pasnice au semnalat ca au existat factiuni recalcitrante.Intr-un interviu acordat ABC, Terrence Floyd a spus ca intelege ca oamenii sunt furiosi, dar este ingrijorat ca amintirea lui George Floyd va fi umbrita de distrugerile rezultate."Uneori ma infurii, vreau sa sparg cateva capete, de asemenea. Vreau sa... o iau razna. Dar sunt aici. Fratele meu nu avea legatura cu asta. Fratele meu era pacifist. Ii veti auzi pe multi spunand ca era un urias bland", a spus Terrence Floyd.El a implorat oprirea distrugerilor. "Nu va distrugeti orasul, toate astea nu sunt necesare pentru ca daca familia lui nu o face, de ce o faceti voi? Daca familia lui incearca sa faca fata si sa gandeasca pozitiv si sa aleaga o alta ruta pentru a cauta dreptarea, atunci de ce sunteti acolo sfasiind comunitatea? (...) Asadar, relaxati-va. Dreptatea va fi facuta".Luni, la "Good Morning America", Terrence Floyd a spus: "Este OK sa fii nervos, dar canalizati-va furia sa faceti ceva pozitiv sau sa faceti o schimbare intr-un alt fel, pentru ca am mai fost pe calea asta. Furia, distrugerea orasului nu este modul pe care si l-ar fi dorit".George Floyd a fost ucis pe 25 mai. Patru politisti au fost concediati si doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a ingenuncheat pe gatul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crima de gradul trei si ucidere din culpa de gradul doi.Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, a recunoscut duminica, la o conferinta de presa, ca vede moartea lui Floyd ca pe o crima si ca ar vrea sa ii vada si pe ceilalti trei politisti acuzati.