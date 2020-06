Furia din SUA lasa loc omagierii lui George Floyd

Niciun incident major

O multime s-a adunat la Universitatea crestina North Central pentru a-i aduce un prim omagiu public afro-americanului care a murit la varsta de 46 de ani asfixiat, la 25 mai, in timpul unei arestari.Reverendul Al Sharpton, un reprezentant al miscarii de aparare a drepturilor civice, urmeaza sa sustina un elogiu funebru in acest oras mare din statul Minnesota, relateaza AFP.Alta ceremonie in memoria lui George Floyd este prevazuta sambata la Raeford, in statul natal North Carolina, inaintea funeraliilor, care vor avea loc luni, la Houston, in Texas, unde a crescut inainte de a se muta la Minneapolis, in nordul tarii. Ultima ceremonie funerara, care are loc marti, va fi una restransa.Filmata de catre o trecatoare, lenta agonie a acestui tata, imobilizat la sol timp de aproape noua minute, sub genunchiul politistului alb Derek Chauvin, in pofida implorarilor sale - "Nu pot respira" - a provocat un val de furie pe care Statele Unite nu l-a mai cunoscut din anii '60, de la miscarea in favoarea drepturilor civice.Manifestatiile, care au degenerat uneori in jafuri si violente, au avut loc aproape zilnic in toata tara, denuntand brutalitatile politistilor, rasismul si inegalitatile sociale adancite de pandemia COVID-19.In timp ce emotia trecea de frontierele Statelor Unite, mai multe orase americane mari - de la Los Angels la New York, trecand prin capitala federala Washington - au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, intr-o incercare de a opri degenerarea manifestatiilor.Politia a procedat, in ultimele zile, la aproape 10.000 de arestari in tara, potrivit unei estimari preluate de presa americana.Insa, dupa mai bine de o saptamana de violente, noaptea de miercuri spre joi s-a dovedit mai calma in ansamblu, fara sa se inregistreze vreun incident major, iar manifestantii au obtinut o prima "victorie" pe plan judiciar.Asa cum cereau manifestantii, procurorul care ancheteaza moartea lui George Floyd la Minneapolis a reincadrat faptele in "omor fara premeditare" - un cap de acuzare pasibil de 40 de ani de inchisoare - si de complicitate in cazul celorlalti trei agenti prezenti la arestare.Un martor la scena, un prieten al lui Floyd a declarat pentru cotidianul The New York Times (NYT) ca afro-americanul, tatal al doi copii, nu a incercat niciun moment "sa se opuna" arestarii."El nu facea decat sa ceara ajutor, pentru ca era pe cale sa moara", a declarat Maurice Lester Hall, marcat pentru intotdeauna de "frica" si lacrimile de pe chipul prietenului sau.