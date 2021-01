Directoarea CIA, Gina Haspel, si-a anuntat demisia din fruntea institutiei

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.



You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt - CIA (@CIA) January 19, 2021

"A fost cea mai mare onoare din viata mea sa conduc aceasta organizatie remarcabila. Plec de aici foarte mandra de munca pe care am realizat-o impreuna - triumful pe care l-am atins, amenintarile pe care le-am depasit si investitiile pe care le-am facut in viitor", a scris Haspel intr-o declaratie publicata de CIA pe Twitter."Ati rupt barierele si ati imputernicit urmatoarea generatie de ofiteri CIA", a scris CIA referitor la mesajul demisiei lui Haspel.Presedintele ales Joe Biden l-a numit pe William Burns, secretar adjunct de stat in administratia Obama, pentru functia de director CIA. In prezent nu este clar cine va ocupa postul, pana cand un nou director va fi confirmat de Senat.Presedintele in exercitiu Donald Trump a declarat marti, 19 ianuarie, ca se va ruga pentru succesul noii administratii in discursul sau de adio, cu o zi inainte ca Joe Biden sa depuna juramantul ca cel de-al 46-lea presedinte al SUA.Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a adus marti un omagiu solemn celor 400.000 de victime ale COVID-19 la Memorialul Abraham Lincoln, in cadrul unei scurte ceremonii organizate dupa sosirea sa la Washington