Haos in New York: Atacuri armate in serie soldate cu numeroase victime

Un adolescent a fost ucis si alte 13 persoane au fost ranite intr-o serie de atacuri care au avut loc in acest weekend la New York.

Cel mai grav incident a avut loc sambata dimineata, in Bronx, cand trei barbati au fost impuscati in zona parcului Van Cortlandt, scrie Daily News New York.

Martorii spun ca au vazut doua grupuri certandu-se inainte sa se traga. Un barbat care lucreaza intr-o cafenea din apropiere a declarat ca a auzit "sase-sapte focuri".

"La inceput am crezut ca sunt focuri de artificii. Apoi, circa 1.000, poate 2.000 de oameni au inceput sa fuga din parc. A fost haos", a mai spus el.

Dupa o jumatate de ora, in Queens, un motociclist a deschis focul asupra unui SUV. El a tras doua focuri asupra fostei iubite, a anuntat politia, precizand ca in masina se afla si copilul femeii. Cei doi ocupanti ai autovehiculului au fost raniti.

Violentele au continuat si in alte colturi ale orasului. Un baiat de 19 ani a fost injunghiat in piept si in umar si in ciuda eforturilor depuse de medici el n-a mai putut fi salvat. La fata locului a fost gasit si un pistol, dar suspectul ramane neidentificat.

Nici duminica nu a fost liniste. Alte 8 persoane au fost ranite prin impuscare in doar 3 ore, una dintre victime fiind in stare critica.

In ultimii ani, in SUA au avut loc numeroase incidente armate, iar ele par sa se fi inmultit in ultima perioada.

4 oameni au fost impuscati miercuri seara in timpul unui concert organizat in New York, iar acum trei luni

6 oameni au murit dupa ce un barbat a deschis focul la intamplare. Cu doar cateva zile inainte, opina publica era socata de moartea a doua adolescente impuscate in campusul unui liceu din Arizona.

C.B.