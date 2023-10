Haos in Times Square - alerta dupa o scurgere de materiale chimice periculoase

Zeci de americani si-au petrecut noaptea de duminica spre luni in strada, dupa ce mai multe strazi din jurul Times Square (New York) au fost inchise in urma unei scurgeri accidentale de materiale periculoase intr-un zgarie-nori, ceea ce a provocat haos in aceasta zona turistica NBC.

In jurul orei locale 21.00, duminica, un utilaj s-a stricat si aproximativ 38 de litri de peroxid de hidrogen au fost varsati la etajul 54 al unei cladiri detinute de Viacom.

Toata zona a fost inchisa traficului pietonal si rutier in jurul orei locale 21.00 si multi americani au iesit in strada, de frica sa nu explodeze cladirea.

Masini ale pompierilor si serviciilor de interventie in situatii de urgenta au circulat timp de cateva ore pe strazile din jurul Times Square. Nu au fost anuntate victime.

Ads