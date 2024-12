Heroina in meniurile Happy Meal de la Mc Donald's

O angajata a unui restaurant Mc Donalds's din orasul american Pittsburgh a fost prinsa de politisti in timp ce vindea heroina in meniurile Happy Meal clientilor care foloseau codul "As vrea sa comand o jucarie".

Autoritatile au arestat-o pe Shania Dennis, in varsta de 26 de ani, miercuri, dupa ce un informator le-a spus ca aceasta vindea drogurile intr-un restaurant Mc Donald's din partea de est a orasului, transmite Big Story.

Un oficial din cadrul anchetei a explicat ca doritorii erau instruiti sa se prezinte la fereastra de comanda a serviciului Drive In si sa spuna "As vrea sa comand o jucarie".

Banane cu cocaina, intr-un supermarket din Berlin

Apoi, clientii plateau si primeau un meniu Happy Meal care continea heroina, a mai spus acesta. Politistii sub acoperire au organizat un flagrant si au cumparat stupefiante de la tanara, dupa care au arestat-o.

In timp ce era dusa spre masina Politiei cu mainile in catuse, ea le spunea reporterilor ca nu este vinovata, negand acuzatiile care i se aduc. Autoritatile au precizat ca au gasit 10 pachetele cu heroina intr-un meniu Happy Meal si inca 50 asupra suspectei.

Un alt angajat al unui restaurant Mc Donald's a fost arestat in SUA luna aceasta, dupa ce a fost prins ca vindea heroina chiar in fata fast-food-ului.

Ads