In contextul protestelor, SUA au trecut din nou de 1.000 de morti de coronavirus in 24h

Aceasta ridica la peste 108.000 numarul total al mortilor din SUA, unde au fost inregistrate mai mult de 1.870.000 de cazuri, potrivit datelor actualizate continuu de universitatea cu sediul la Baltimore, transmite AFP.Circa 485.000 de persoane au fost declarate vindecate.Statele Unite sunt, in valoare absoluta, tara cea mai afectata din lume de pandemia de COVID-19, atat ca numar de decese, cat si de cazuri diagnosticate. Raportat insa la populatie, mai multe tari europene - printre care Franta, Italia sau Spania - numara mai multi morti pe locuitori decat SUA.Potrivit unei medii a noua modele epidemiologice realizata de cercetari de la universitatea statului Massachusetts, numarul de decese din cauza COVID-19 va ajunge la aproape 127.000 in toata tara pana la 27 iunie.Chiar daca pandemia incetineste in tara dupa varful atins la jumatatea lui aprilie, profesionistii din domeniul sanatatii se ingrijoreaza, dupa manifestatiile impotriva brutalitatii politiei si rasismului, de o revenire in saptamanile ce vor urma.