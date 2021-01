Inaugurarea lui Joe Biden: Washingtonul adopta restrictii. Delta Air Lines interzice pasagerilor care merg in capitala sa aiba arme

, inainte de inaugurare, a declarat joi directorul general al companiei, Ed Bastian.Masura a fost adoptata in urma asaltului asupra Capitoliului SUA de saptamana trecuta al sustinatorilor presedintelui Donald Trump si a tulburarilor care au avut loc in timpul zborurilor si pe aeroporturi.Oficiali americani au avertizat in privinta. Hotelurile, companiile aeriene si alte companii au sporit securitatea, in timp ce autoritatile au planificat sa desfasoare cel putin 20.000 de membri ai Garzii Nationale in oras."Suntem cu totii in alerta maxima din cauza evenimentelor din ultimele doua saptamani de la Washington", a declarat Bastian pentru CNBC. El a spus Reuters ca linia aeriana a plasat unii pasageri pe o lista de persoane neacceptate la bord, din cauza implicarii lor in incidente perturbatoare care, de exemplu, l-au vizat pe senatorul republican american Mitt Romney.In Washington,pentru a cuprinde Curtea Suprema a SUA si Biblioteca Congresului. Drumurile din apropiere au fost inchise, iar unele companii au spus ca isi vor opri activitatile.Reprezentanta Abigail Spanberger, fost ofiter al CIA cu experienta in domeniul terorismului, a avertizat despre"Cu siguranta ne pregatim pentru aceste rezultate potentiale in acest weekend si la inaugurare, dar nu se va termina aici", a declarat ea pentru CNN.National Park Service a anuntat ca inca nu a fost luata o decizie cu privire la inchiderea National Mall, care se intinde de la Capitoliu la Memorialul Lincoln. National Park Service a inchis Monumentul Washington pentru vizite si primarul Muriel Bowser a cerut vizitatorilor sa stea departe de oras.Camera Reprezentantilor SUA a votat, marti, pentru punerea sub acuzare a lui Trump pentru incitare la violente, dupa ce sustinatorii sai au intrat cu forta in Capitoliu, in urma unui discurs al presedintelui republican, care si-a reiterat afirmatiile false ca Joe Biden , un democrat, l-a invins in alegeri prin fraude pe scara larga.Evenimentele de la Capitoliu, in timpul carora cinci persoane au mutrit si mai multe au fost ranite, sunt investigate de autoritatile federale, care au arestat zeci de oameni.