Incepe Loteria Vizelor, inscrierile se fac exclusiv online si nu se percep taxe. Care sunt conditiile de participare

Diversity Visa pune la dispozitia persoanelor din tarile participante care indeplinesc cateva cerinte simple, vize de rezidenta permanenta in Statele Unite. La fel ca anul trecut, candidatii trebuie sa ataseze la dosar o poza recenta, fara ochelari. Participantii vor fi descalificati daca vor trimite fotografii utilizate la editiile precedente ale loteriei vizelor.Inregistrarile pot fi trimise numai electronic, prin completarea unui formular ce se gaseste pe site-ul ambasadei SUA in Romania. Solicitarile care se califica vor fi selectionate in mod aleatoriu de un computer. Castigatorii vor fi anuntati tot online, anul viitor, in luna mai.Incepand de miercuri, ora 19.00 pot fi trimise cererile pentru inscrierea in Programul DV-2022, pana marti, 10 noiembrie, ora 19.00, adauga sursa citata.Departamentul de Stat va desfasura programul DV-2022 exclusiv in format electronic, inclusiv inscrierea. Nu sunt acceptate cereri in format pe hartie. Prin urmare, cererile de inscriere in Programul DV-2022 se trimit electronic pe site-ul: dvprogram.state.govSursa mentionata precizeaza ca nu este perceputa nicio taxa pentru inscrierea in programul"Legea permite trimiterea unei singure cereri de inscriere in numele unei persoane, pe durata perioadei de inscriere. Participantii care trimit mai multe cereri vor fi declarati ineligibili pentru acordarea unei vize de tip Diversity Visa-DV", mai arata comunicatul de presa.Principalul solicitat trebuie sa includa in cererea de inscriere datele aferente unui pasaport valabil la momentul inscrierii in programul DV, cu exceptia situatiei in care nu este posibil sa obtina pasaportul si se incadreaza intr-una dintre cele trei exceptii enumerate in instructiunile Programului DV-2022 (usvisas.state.gov/dv/instructions)."Participantii trebuie sa includa cate o fotografie recenta, facuta in ultimele sase luni, conforma cu cerintele publicate in instructiunile Programului DV-2022. Inregistrarile trimise care contin aceleasi fotografii utilizate la solicitarea de inscriere in Programul DV dintr-un an anterior sau care nu intrunesc cerintele cuprinse in instructiuni vor atrage declararea solicitantului ca ineligibil pentru acordarea unei vize de tip DV", mai transmite ambasada SUA la Bucuresti.Este foarte important ca participantii sa pastreze numarul unic de confirmare pana cel putin la data de 30 septembrie 2022."Cererile de inscriere trimise conform instructiunilor vor genera o pagina de confirmare, care contine numele solicitantului si un numar unic de confirmare, pe care solicitantul trebuie sa o tipareasca. Pagina de confirmare va furniza informatiile pe care particpantul trebuie sa le utilizeze pentru a verifica electronic statusul cererii sale de inscriere prin optiunea "Verificare status cerere de inscriere" (Entrant Status Check) de la adresa: dvprogram.state.gov.Numai participantii care au informatiile din pagina de confirmare vor putea verifica statusul cererii lor de inscriere si, in cazul in care vor fi selectati, vor putea primi instructiuni cu privire la procedura de solicitare a vizei si notificari cu privire la programarea lor la interviul pentru obtinerea vizei", conform documentului de presa."Incepand cu data de 8 mai 2021, toti participantii din Programul DV-2022, inclusiv cei care nu au fost selectati, vor avea posibilitatea sa verifice electronic statusul cererii lor de inscriere, prin optiunea Entrant Status Check, de la adresa: dvprogram.state.gov. Pe aceeasi pagina, Entrant Status Check, participantii selectati vor putea gasi informatii despre cum pot sa solicite acordarea vizelor de tip DV pentru ei si pentru membrii eligibili ai familiei. Tot prin intermediul optiunii Entrant Status Check, Departamentul de Stat va confirma programarea la interviul pentru acordarea vizei.Atentie! Daca primiti un e-mail prin care sunteti anuntat (a) ca ati fost selectat (a) si vi se solicita sume de bani, este vorba de o frauda - nu deveniti victima! Utilizati exclusiv optiunea Entrant Status Check de pe pagina oficiala dvprogram.state.gov pentru a verifica daca ati fost selectat (a).Departamentul de Stat NU va trimite participantilor selectati scrisori de notificare sau de programare a interviului pentru obtinerea vizei prin posta sau prin e-mail.Incepand cu data de 8 mai 2021, pentru a verifica daca au fost selectati, participantii vor avea posibilitatea sa introduca numarul lor de confirmare pentru programul DV-2022, prin optiunea Entrant Status Check, disponibila la adresa: dvprogram.state.gov", conchide sursa amintita.Puteti regasi instructiunile complete pe pagina de internet a Departamentului de Stat: usvisas.state.gov/dv/instructions.