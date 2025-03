Intelectual american: SUA sunt principalul stat terorist, iar Europa - servitorul lor

Statele Unite sunt principalul stat terorist, iar Europa i se supune fiind prea lasa pentru a adopta o pozitie independenta, a declarat intelectualul american Noam Chomsky, in varsta de 86 de ani, intr-un interviu acordat postului de televiziune Euronews pe tema terorismului si a viitorului Europei.

"Sunt doua state care se comporta agresiv in Orientul Mijlociu desfasurand violente, acte teroriste, acte ilegale in mod constant. Amandoua sunt puteri nucleare", a declarat Noam Chomsky, adaugand ca se refera la Statele Unite si Israel. "Exista un motiv pentru care, in sondajele de opinie internationale, desfasurate de agentii americane de sondare a opiniei publice, Statele Unite sunt vazute de departe ca fiind cea mai mare amenintare la adresa pacii mondiale. Alte tari nici macar nu se apropie. Este interesant ca presa americana a refuzat sa publice acest lucru", a adaugat el.

El considera, de asemenea, ca intierea de catre presedintele american Barack Obama a unui program de modernizare a sistemului de arme nucleare in valoare de miliarde de dolari nu face decat sa extinda arsenalul atomic american. "Acesta este unul dintre motivele pentru care faimosul ceas al apocalipsei, administrat de Buletinul Oamenilor de Stiinta din Domeniul Atomic, a fost impins la doua minute distanta de miezul noptii in urma cu cateva saptamani. Miezul noptii este sfarsitul. Acum este la trei minute de miezul noptii. Este cel mai aproape in ultimii 30 de ani", a explicat el.

Chomsky afirma, de asemenea, ca Iranul are cheltuieli militare foarte scazute chiar si pentru standardele regiunii, iar doctrina strategica a Iranului este defensiva, conceputa pentru a face fata unui atac suficient de mult cat sa intre in functiune diplomatia. "Niciun analist de strategie cu capul pe umeri nu crede ca Iranul ar putea folosi vreodata arma nucleara. Chiar daca ar fi pregatit sa faca acest lucru, tara pur si simplu ar fi spulberata si nu exista indicii ca clericii care o conduc, indiferent ce credeti despre ei, vor sa vada cum este distrus tot ceea ce au", a adaugat el.

Intrebat cat de mult sunt raspunzatoare Statele Unite si aliatii lor de extinderea atacurilor teroriste in lume, Chomsky a afirmat ca "cea mai grava campanie terorista din lume de pana acum a fost orchestrata la Washington". "Este campania globala de asasinate. Nu a existat niciodata o campanie terorista la o astfel de scara", a declarat el, adaugand ca se refera la programul de atacuri cu drone.

Descriind Statele Unite drept principalul stat terorist, Chomsky plaseaza Europa in pozitia de servitor al acestora. "Sunt prea lasi pentru a adopta o pozitie independenta", afirma el, exemplificand cu participarea Europei la programul de extradari extraordinare initiat de Statele Unite.

Chomsky considera, de asemenea, ca politicile presedintelui rus, Vladimir Putin, sunt de inteles. "Ideea ca Ucraina ar putea adera la o alianta militara occidentala ar fi inacceptabila pentru orice lider rus. Aceasta dateaza din anii 1990, cand s-a destramat Uniunea Sovietica. S-a pus problema ce se va intampla cu NATO. Atunci (Mihail) Gorbaciov a fost de acord sa permita reunificarea Germaniei si aderarea la NATO. A fost o concesie remarcabila dar cu un quid pro quo: ca NATO sa nu se extinda niciun centimetru in est. Aceasta a fost fraza folosita", a declarat el.

Referitor la criza din Grecia, Noam Chomsky sustine ca datoria acestei tari ar trebui stearsa, la fel cum s-a intamplat cu cea a Germaniei dupa razboi.

Intrebat cum va evolua Europa pe fondul provocarilor cu care se confrunta in prezent, precum criza economica sau ascensiunea nationalismului, el a afirmat ca aceasta "are probleme grave". "Unele sunt rezultatul politicilor economice concepute de birocratii de la Bruxelles, Comisia Europeana si asa mai departe, altele la presiunea NATO si a bancilor mari, in mare parte germane. Aceste politici au sens din punctul de vedere al celor care le-au conceput", afirma el.

"Dar statul bunastarii este una dintre contributiile majore ale Europei la societatea moderna, cei puternici si bogati nu l-au placut niciodata si faptul ca aceste politici il erodeaza este bine din punctul lor de vedere. Si mai este o problema in Europa: aceasta este extrem de rasista. Am simtit intotdeauna ca Europa este probabil mai rasista decat Statele Unite. Nu este vizibil in Europa pentru ca populatia europeana a tins in trecut sa fie destul de omogena. Asa ca daca toata lumea este blonda si cu ochi albastri nu pari rasist, dar imediat ce populatia a inceput sa se schimbe, rasismul a iesit la iveala. Foarte repede. Iar aceasta este o problema culturala in Europa", a conchis el.

