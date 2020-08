INTERVIU Doctorul Anthony Fauci, despre necunoscutele viitorului vaccin anti- COVID si cum poate fi oprita "dinamica turbata a pandemiei"

Fauci spune ca nu e nevoie ca un vaccin sa ofere protectie completa, dar chiar si cu 50% eficienta, ar fi suficient sa opreasca raspandirea bolii, combinat cu alte masuri de protectie. Interviul a fost preluat de radio Europa Libera. In prezent, este o cursa imensa a intregii lumi pentru gasirea unui vaccin. Iar una dintre problemele care vor aparea - si sar la faptul ca presupun ca vom avea un vaccin - este distributia. Daca, de exemplu, se stabileste ca un vaccin american este sigur si eficient, unde va fi el distribuit, cat de repede va ajunge in lume?"In primul rand, cred ca e important sa subliniem, Greta, ca nu exista un singur vaccin. Adica sunt cel putin cinci sau sase care sunt subventionate si sprijinite, direct sau indirect, de guvernul federal. Presupunerea pe care o facem, care cred ca e rezonabila, este ca vom sti, pana la sfarsitul acestui an, daca avem un vaccin sigur si eficient. Eu sunt precaut optimist ca vom avea, bazandu-ma pe datele preliminare pe care le-am vazut, din testele din faza I.Dar presupunand ca il vom avea pana la sfarsitul anului, la inceputul lui 2021, cand intram in 2021, ar trebui sa avem sute de milioane de doze, pe masura ce inaintam in an. Asta inseamna ca ar trebui sa avem vaccinuri suficiente pentru toata lumea de aici (din SUA). Companiile promit ca vor face pana la un miliard de doze. Si avem mai multe companii care spun acest lucru. Apoi, mai sunt chinezii care vor face un vaccin, mai sunt Marea Britanie si europenii care vor avea un vaccin. Vor exista, cred, suficiente vaccinuri, daca totul se termina cu succes, pentru a avea vaccin nu doar in tarile care sunt cele clasic bogate, ci si in cele cu venituri mici si mijlocii, care nu vor putea sa aiba imediat acces la un vaccin. Asta speram sa facem".Exista o definitie stiintifica in legatura cu ce inseamna eficienta? Evident, speram la 100%, dar ce inseamna eficient?"Pai, stii ca este o analiza statistica pentru a dovedi ca este semnificativ mai bine decat sa nu avem un vaccin. Speram ca aceasta va fi de cel putin 50 pana la 60%. Ar putea fi mai mare. Cred ca daca este mult mai mica, va exista o retinere in a-l folosi, dar depinde cat de mica va fi. As fi optimist si as spera sa obtinem ceva in jur de 70, 75, 80% sau mai mult. Sper. Daca nu, cred ca chiar si un vaccin eficient 50 pana la 60% ar fi o contributie majora, impreuna cu masurile de sanatate publica, pentru a tine sub control acest virus".Adica daca este vorba doar de 50%, veti fi foarte stricti cu distantarea sociala si poate chiar cu mastile sau altceva."Exact. Ce speri sa faca un vaccin este sa produca o masura de protectie, pentru a declansa aceasta chestiune a imunitatii de turma. Nu e nevoie sa ai pe toata lumea protejata in comunitate, pentru a putea sa stingi flacarile unei pandemii, daca obtii un anumit procent de oameni. Si nu stim care este acel procent. Poate fi oriunde intre 45, 50, 60 sau chiar pana la 70%. Daca imunitatea de turma este in jur de 50%, atunci daca ai masuri de sanatate publica plus vaccinul, poti obtine o patura de protectie care ar opri aceasta dinamica turbata a pandemiei.Pot sa spun ca daca exista un vaccin disponibil, care este sigur si eficient, eu imi voi lua acel vaccin, in principal pentru ca eu cred ca este important sa ne protejam cat de bine putem. Dar nu as opri masurile de sanatate publica, precum spalatul pe maini, daca exista inca activitate in comunitate, purtatul mastii, evitarea aglomeratiilor. Cand nivelul ajunge atat de jos in comunitate, atunci putem incepe sa ne gandim sa adaugam mai multe masuri in directia a ceea ce consideram normal. Dar in prezent, daca ne uitam in aceasta tara, cu 50, 60 sau chiar 70.000 de noi cazuri pe zi, nu este normal. Trebuie sa scadem mult, mult inainte sa ne apropiem de normalitate".Copiii pot lua coronavirus, dar tot citesc, o mare controversa aici in SUA este daca sa deschidem sau nu scolile. Dar daca ei au acelasi virus pe care il pot lua si eu si eu as fi foarte infectioasa pentru altcineva, de ce nu ar fi si copiii foarte infectiosi pentru ceilalti?"Pai, stim acum, si sunt mai multe studii care apar, ca un copil intre 10 si 19 ani transmite catre adulti la fel de usor cum transmit adultii la adulti. Daca ai pana in 10 ani, un studiu din Coreea spune ca de fapt este mai putin probabil sa transmiti la adulti. Totusi, un studiu mai recent a aparut si a aratat ca cei foarte mici au intre 10 si 100 de ori mai mult virus in faringele lor nazal. Deci trebuie sa fim atenti. Daca este in faringele nazal, poti presupune ca se poate transmite.Deci inca invatam multe despre infectia la copii si cat de probabil este ca ei sa transmita la altii. De fapt, la Institutul National de Sanatate, am inceput un studiu, Greta, in luna mai a acestui an, si ar trebui sa avem datele necesare pana in decembrie anul acesta, analizand 6.000 de persoane si 2.000 de familii, pentru a intreba si a raspunde la acest lucru: cat de usor se infecteaza copiii? Care este procentul? Cum transmit la adulti? Adultii transmit la copii? Toate acestea sunt intrebari la care speram sa avem raspunsuri in lunile urmatoare".Oamenii care au coronavirus sau Covid-19, unii au dureri de cap, altii isi pierd mirosul, unii au probleme respiratorii oribile. Unii au alte organe afectate, altii au degete roz. De ce pare sa existe o asa de mare variatie in cum sunt afectati oamenii de acest virus?"Este o intrebare foarte buna. Iar raspunsul este ca nu stim sigur. Ma confrunt, dupa cum stii, Greta, tu imi iei interviuri de ani de zile, cu virusi de zeci de ani. Nu am vazut niciodata un virus care sa aiba aceasta gama larga de diferente in manifestari. Pana la 40, 45% din oameni nu au deloc simptome. Exista unii care au simptome blande, altii care se imbolnavesc asa de rau incat stau in pat cu saptamanile si raman cu efecte reziduale dupa aceea. Unii trebuie sa mearga la spital. Altii primesc terapie intensiva. Unii au nevoie de ventilatie si unii mor.Este foarte, foarte neobisnuit sa vezi o gama atat de larga. Nu stim. Poate sa aiba legatura cu nivelul receptorilor, poate fi distributie genetica. Chiar nu stim raspunsul. Stim totusi ca exista oameni, in principal cei in varsta si cei cu boli preexistente, care au consecinte grave ale infectiei. Dar nu stim de ce, daca eu ma infectez si nu am simptome si tu te infectezi si trebuie sa stai in pat trei saptamani, nu avem idee de ce se intampla acest lucru".