Isterie in SUA din cauza crizei de combustibil. Oamenii cumpara benzina cu pungile din plastic VIDEO

And this is how someone thinks they should get gas...🙄 #gasshortage pic.twitter.com/XT7APSI9rM - Tyler in Texas (@ty_p3) May 12, 2021

Speriati de pretul in crestere al combustibililor, americanii au inceput sa cumpere cantitati uriase de benzina si motorina.Retelele de socializare abunda de imagini cu masini umplute pana la refuz cu tot felul de recipente pline cu benzina. In lipsa canistrelor, americanii au ajuns sa foloseasca pana si pungi din plastic pentru a transporta combustibilul, ceea ce a atras atentia Autoritatii pentru protectia consumatorilor din SUA, potrivit stirileprotv.ro. "Nu umpleti pungile de plastic cu benzina. Utilizati numai recipiente autorizate pentru combustibili", se arata intr-un mesaj publicat pe contul de Twitter al U.S. Consumer Product Safety Commission.Criza de combustibili s-a agravat miercuri, 12 mai, in zona de sud-est a SUA in conditiile in care benzinariile din unele orase au ramas fara benzina. Aceasta criza de aprovizionare, agravata de achizitiile de panica, a provocat cozi lungi si preturi mari la pompa inaintea vacantei de Memorial Day, la finele acestei luni, care in mod traditional marcheaza debutul sezonului estival cand utilizarea automobilelor atinge un nivel de varf, transmite Agerpres.Miercuri, pretul benzinei a urcat pana la 3,008 dolari galonul (un galon este echivalent cu 3,785 litri n.r.), cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani. Cresterea pretului a creat panica, astfel ca soferii au luat cu asalt benzinariile. In Carolina de Sud, Florida si Carolina de Nord, peste 70% din benzinarii au declarat ca au ramas fara benzina.