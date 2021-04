Presedintele SUA, pe cale sa recunoasca genocidul armean

"In ceea ce priveste genocidul armean, va puteti astepta la un anunt maine", a declarat adjuncta purtatorului de cuvant al diplomatiei americane Jalina Porter. Pana acum, guvernul american s-a abtinut sa faca referire la genocidul armean.Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite , noteaza AFP.Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie bilaterala constructiva'', a indicat Casa Alba intr-un scurt comunicat care nu mentioneaza posibilitatea acestei recunoasteri care provoaca nemultumirea Ankarei.Genocidul armean, recunoscut de peste 20 de tari si numerosi istorici, este contestat de Turcia. Presedintele american Joe Biden va recunoaste oficial genocidul armean in aceasta saptamana cu riscul deteriorarii relatiilor cu Turcia , a scris miercuri presa americana, noteaza AFP.Un anunt in acest sens din partea liderului democrat de la Casa Alba ar urma sa fie facut pe 24 aprilie, data ce marcheaza inceputul masacrelor armenilor de catre Imperiul Otoman in 1915, in timpul Primului Razboi Mondial, potrivit New York Times si Wall Street Journal.Daca aceste informatii se confirma, Joe Biden va fi primul presedinte american care va face acest lucru.