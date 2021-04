Presedintele SUA: "Combaterea schimbarilor climatice poate genera milioane de locuri de munca bine platite"

Potrivit lui Biden, combaterea crizei climatice poate genera milioane de locuri de munca bine platite in toata lumea, de exemplu prin extinderea folosirii mobilitatii electrice si a energiilor regenerabile.Crearea de locuri de munca se afla si in centrul programul major de innoire a infrastructurii SUA propus recent de administratia sa, a amintit Joe Biden. El a reiterat ca Statele Unite vor sa-si asume un rol de lider in lupta impotriva schimbarilor climatice, o schimbare neta de politica fata de predecesorul sau, Donald Trump Liderul de la Casa Alba s-a referit totodata la discursul din ajun al omologului sau rus Vladimir Putin , remarcand ca, in pofida numeroaselor conflicte politice dintre Rusia si Occident, presedintele rus a prezentat clima drept un element unificator in alocutiunea sa de joi si a facut apel la intreaga comunitate mondiala sa-si uneasca eforturile pentru combaterea incalzirii globale. Joe Biden a calificat mesajul lui Vladimir Putin ca fiind incurajator si a asigurat ca Washingtonul doreste sa colaboreze cu Moscova pe aceasta tema.Potrivit Reuters, in marja summitului, omul de afaceri si filantropul Bill Gates a indicat ca lucreaza cu parteneri la un program numit Breakthrough Energy Catalyst vizand strangerea de fonduri de la guverne, filantropi si companii pentru investitii care sa contribuie la scaderea costurilor tehnologiilor "curate".La randul sau, Casa Alba a tinut sa dea asigurari altor state ca SUA isi pot respecta noile obiective de reducere a emisiilor cu efect de sera - cu 50-52% pana in 2030 comparativ cu nivelul din 2005 - chiar daca va veni o noua administratie, intrucat industria se indreapta oricum spre o energie mai curata, vehicule electrice si cresterea ponderii energiilor regenerabile."Niciun politician, oricat de demagog, potent sau capabil ar fi, nu va putea schimba ce face piata", a spus John Kerry, emisarul lui Biden pentru clima, citat de Reuters.