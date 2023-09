Jurnalist gasit ingropat in ciment, in SUA

Un jurnalist american dat disparut in luna august a fost descoperit mort, ingropat in ciment, in curtea din spate a unei familii din Georgia, Statele Unite.

Identificarea jurnalistului Sean Dugas, de 30 de ani, din Florida, a fost facuta pe baza fiselor dentare si scanarii oaselor faciale, a anuntat vineri FBI, citat de CNN.

Dugas, reporter specializat in infractiuni la Pensacola News Journal, a fost dat disparut pe 27 august. Cu toate acestea, autoritatile cred ca trupul sau a fost ingropat in ciment in urma cu doar trei saptamani.

Politistii ii suspecteaza pe doi frati gemeni, de 31 de ani, William si Christopher Cormier, de moartea jurnalistului, a anuntat politia din Winder, Georgia, unde a fost gasit cadavrul.

O ancheta FBI este in derulare, pentru a face lumina in cazul mortii suspecte a jurnalistului.

Ads