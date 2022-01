La ce gesturi disperate recurg soldatii americani pentru a trece testele Pentagonului

Soldatii americani apeleaza la cele mai ingenioase metode pentru a scapa de grasimea in plus, atunci cand vine vorba despre testele militare periodice.

Ca sa nu ramana fara slujba, soldatii americani ajung chiar la mana chirurgilor esteticieni, scrie Daily Mail, care a contactat un astfel de medic.

"Cu putin timp inaintea testelor militare, vin la mine panicati ca vor fi dati afara din armata sau ca vor rata o promovare din cauza kilogramelor in plus", spune Dr. Adam Tattelbaum, chirurg estetician din Rockville.

Problema principala este ca Pentagonul are limite superioare legate de greutate, fara sa tina cont de faptul ca masa musculara poate fi mai mare, de unde si kilogramele in plus.

Expertii in fitness si medicii au cerut, recent, modificarea standardelor de greutate aplicate de Pentagon, in timp ce oficialii din Departamentul Apararii afirma ca nu conteaza daca soldatii au grasime sau muschi in plus, acestia vor fi mai putin sanatosi si mai putini rapizi in caz de nevoie.

Standardele militare presupun o estimare a grasimii corporale prin masurarea taliei si gatului. Cei care pica "testul de fitness" sunt transferati intr-o unitate speciala, pe care soldatii din Marina o numesc "plutonul-cotlet" sau "brigada-gogoasa".

Chiar daca ulterior trece de teste, dupa ce da jos cateva kilograme, odata picat, soldatul poate sa-si ia adio de la promovare.

