Raspunsul Kremlinului in razboiul de imagine cu Washingtonul. Ministrul Serghei Lavrov se declara ingrijorat de rasismul impotriva albilor in SUA

Intr-o declaratie de la televiziunea rusa, Serghei Lavrov a dat asigurari ca "toata lumea" doreste "sa se debaraseze de rasism", adaugand ca Rusia a fost "pioniera in miscarea care promoveaza drepturi egale pentru persoanele cu o alta culoare a pielii".Dar este important "sa nu se mearga in cealalta extrema, pe care am vazut-o cu 'BLM' (miscarea Black Lives Matter - n.r.) si agresiunile impotriva persoanelor albe, a cetatenilor albi ai SUA", a adaugat seful diplomatiei ruse.Ministrul rus al afacerilor externe a legat aceasta situatie de "revolutia culturala in curs in SUA", estimand ca "Hollywoodul isi schimba regulile pentru ca totul sa reflecte diversitatea societatii moderne, ceea ce este de asemenea o forma de cenzura"."Am vazut persoane de culoare jucand in piesele lui Shakespeare . Numai ca nu stiu cand vom vedea un Othello alb", a adaugat el. "Aceasta corectitudine politica impinsa pana la absurd se va termina prost", a conchis ministrul rus de externe.In urma cu zece zile un raport al serviciilor de informatii americane a confirmat acuzatii mai vechi potrivit carora Vladimir Putin s-ar fi implicat in campania electorala din SUA, in batalia dintre Donald Trump si Joe Biden. Raportul l-a determinat pe presedintele american sa declare ca Putin "va plati un pret" Reactia Kremlinului nu a intarziat sa apara, astfel ca miercuri, 17 martie, ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, a fost rechemat la Moscova . Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Afacerilor Externe, ambasadorul a fost rechemat la Moscova "pentru consultari in scopul de a stabili ce trebuie facut si in ce directie sa se mearga in privinta relatiilor cu SUA". De asemenea, Rusia a precizat in pozitia oficiala ca masura chemarii ambasadorului la Moscova pentru consultari ar avea drept scop evitarea "degradarii ireversibile" a relatiilor cu Washingtonul, care se afla "intr-o stare dificila" de ani de zile, a relatat AFP si Reuters.Joi, 18 martie, presedintele rus l-a ironizat pe omologul sau american, care l-a catalogat drept "un criminal" si reafirma ca Rusia isi va apara interesele si va coopera cu Statele Unite acolo unde este "avantajos", relateaza AFP. Replica lui Putin a fost: "Cine se aseamana se aduna!", referindu-se la declaratiile lui Biden facute miercuri. "Noi ne vom apara propriile interese si vom coopera cu ei in conditiile in care va fi avantajos pentru noi", a adaugat Putin.Declaratiile Rusiei si SUA au loc intr-un context geopolitic extrem de complicat si tensionat global. Presedintele Biden a mai spus in interviul acordat SBC News si ca, in ceea ce il priveste pe Putin si pretul pe care il va plati, ca "Veti vedea in scurt timp". Mai mult, Biden a declarat ca nu crede ca liderul rus are "suflet". Intrebat daca crede ca Putin este "un ucigas", presedintele american a raspuns laconic: "Da, cred!". "Veti vedea in curand pretul pe care il va plati", a adaugat el. Rusia a denuntat miercuri raportul american care acuza Moscova de ingerinte in alegerile americane din 2020, afirmand ca nu exista nicio proba in acest sens.