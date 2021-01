Livrarile de vehicule ale Tesla au depasit asteptarile in 2020, dar au ratat usor obiectivul anual al companiei

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE - Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Compania a livrat 499.550 de vehicule in 2020, peste estimarile analistilor de pe Wall Street, de 481.261 de vehicule, potrivit datelor firmei Refinitiv, volumul fiind cu numai 450 de vehicule mai mic fata de tinta directorului general Elon Musk Miliardarul a scris pe Twitter ca este "mandru de echipa Tesla, pentru atingerea acestui moment de referinta major"."Atunci cand am creat Tesla, am crezut (optimist vorbind) ca exista o sansa de supravietuire de 10%", a mai scris Musk.Pe Twitter au curs felicitarile din partea sustinatorilor si a investitorilor, care au laudat producatorul de vehicule pentru anul extraordinar. Tesla a contrazis tendinta de scadere a vanzarilor din industrie, pierderi trimestriale si perturbari ale lanturilor de aprovizionare.Pretul actiunilor Tesla a crescut cu peste 700% in ultimul an, compania a raportat profit in ultimele cinci trimestre, iar in decembrie a fost inclusa in indicele S&P 500.Tesla a anuntat ca a livrat 180.570 de vehicule in trimestrul patru, un record trimestrial pentru companie, depasind estimarile analistilor, de 163.628 de vehicule.