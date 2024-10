Lucruri mai putin cunoscute despre asasinarea lui Kennedy (Video)

In aceasta luna se implinesc 50 de ani de la asasinarea presedintelui Statelor Unite, John F. Kennedy pe 22 noiembrie 1963 la Dallas. Toata lumea probabil stie ca Lee Harvey Oswald l-a ucis pe presedinte, iar asasinul a fost impuscat la randul sau, doua zile mai tarziu, de Jack Ruby.

Exista sute de teorii ale conspiratiei despre cine s-a aflat in spatele asasinatului si despre faptul ca Oswald a fost un tragator singuratic sau a existat si un altul, potrivit CNN.

Totusi, sunt si lucruri pe care nu toata lumea le stie despre asasinarea celui de-al 35-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii.

Oswald nu a fost arestat pentru uciderea lui Kennedy

Lee Harvey Oswald a fost, de fapt, arestat pentru uciderea lui J.D. Tippitt, un ofiter de politie din Dallas, la 45 de minute dupa asasinarea lui Kennedy.

Oswald a negat acuzatia, iar in timp ce era transferat la inchisoare, doua zile mai tarziu, el a fost impuscat si ucis de Jack Ruby, patronul unui club din Dallas, care sustinea ca a vrut sa razbune astfel uciderea presedintelui.

Ruby a fost acuzat de crima si condamnat la moarte, dar in cele din urma a fost rapus de cancerul pulmonar, in timp ce se afla in inchisoare.

Asasinarea presedintelui nu era o crima federala in 1963

Desi alti trei presedinti americani fusesera asasinati pana atunci - Abraham Lincoln, James Garfield si William McKinley -, uciderea presedintelui nu reprezenta in 1963 un delict federal. Incadrarea a fost schimbata abia doi ani mai tarziu.

Ads

Televiziunile americane si-au suspendat programele timp de 4 zile

Pe 22 noiembrie 1963, la ora locala 12:40, la doar 10 minute dupa ce presedintele fusese impuscat, postul de televiziune CBS a prezentat primele stiri despre eveniment.

Dupa aceea, toate cele trei retele nationale de televiziune, CBS, NBC si ABC si-au intrerupt programele lor regulate pentru a relata despre asasinarea presedintelui Kennedy, timp de patru zile in continuu.

Singura data cand un presedinte american a depus juramantul in fata unei judecatoare femeie

La cateva ore dupa asasinat, vicepresedintele Lyndon Johnson a fost investit in functia de presedinte al Statelor Unite, la bordul Air Force One, unde a participat si Jacqueline Kennedy, sotia fostului presedinte.

Aceasta a fost prima si singura ocazie cand un presedinte al SUA a depus juramantul in fata unui judecator federal femeie, Sarah Hughes, singurul magistrat aflat in avion.

Oswald a incercat anterior sa-l asasineze pe un dusman al lui Kennedy

Ads

Cu opt luni inainte de asasinarea lui Kennedy, Lee Harvey Oswald a incercat sa-l ucida pe fostul general Edwin Walker. Dupa demisia din armata in 1961, Walker a devenit un critic vehement al administratiei Kennedy.

Comisia Warren, insarcinata cu investigarea asasinarii lui Kennedy, a constatat ca Oswald a incercat sa-l ucida pe Walker, in timp ce acesta se afla in casa, dar acesta a suferit doar leziuni minore.

Motivele lui Oswald, precum si alte detalii si necunoscute ale acestui caz, continua sa fascineze opinia publica si dupa atatia ani.

Ads