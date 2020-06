Mai mult magazine de incaltaminte au fost jefuite in timpul protestelor violente din SUA, inclusiv Nike si Adidas (Video)

Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBO - Ben Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020

The Adidas flagship store in #Manhattan's SoHo neighborhood was attacked and looted. pic.twitter.com/9nnuCwNioI - Shahab (@SSMoghadam) May 31, 2020

Cheesecake Factory in Downtown Seattle was looted and @KIRO7Seattle caught someone walking away with an entire cheesecake pic.twitter.com/lvzbdgNJcX - Ms. Chanandler Bong (@joefarrell86) May 31, 2020

Some looting at a downtown DC T Mobile store. Still the exception at least for now, at least from this side of Penn. pic.twitter.com/YTv7e3atOU - Sharon Weinberger (@weinbergersa) May 31, 2020

Everyone basically stands around until the next person calls a location and then the whole mob runs pic.twitter.com/34wu1UGpnA - Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

Large crowds in Scottsdale Arizona looting several stores in the Fashion Square area. AT&T, Apple Store, Neiman Marcus, Crate & Barrel, Urban Outfitters among those breached. Police now forming skirmish lines nearby. https://t.co/X7KSlKV0dK pic.twitter.com/bv66qXETGY - Gadi Schwartz (@GadiNBC) May 31, 2020

Windows breaking at Volkswagen dealership pic.twitter.com/rnfthBHxQ2 - Matthias Gafni (@mgafni) May 31, 2020

Ziare.

com

Numeroase orase din SUA se confrunta cu un val de proteste in urma decesului lui George Floyd.Magazine precum Zara, Nike sau Macy's au fost jefuite in Chigaco. Nu se stie daca hotii erau participanti la protest sau doar au profitat de haosul creat de manifestatii pentru a jefui buticurile.Mii de protestatarii s-au strans sambata seara in Chicago, pe Michigan Avenue, intr-un mars antirasism, dupa moartea lui Floyd.Conform NBC Chicago , aproape toate magazinele de pe popularul bulevard au fost vandalizate si jefuite: manifestantii au spart geamurile, au pornit incendii si au furat ce au prins.Zara, Nike, CVS, Walgreens, Neiman Marcus, Macy's - sunt doar cateva dintre buticurile pradate.Au fost jefuite si magazinele din Los Angeles, in special cele de pe Fairfax Avenue. Iata imagini si din LA:Si magazinul Adidas din cartierul SoHo din New York a fost jefuit:Tot in NY a fost jefuit si magazinul de incaltaminte Villa:Oamenii au jefuit si o cofetarie care vindea cheescake, in Seattle:Au fost atacate si cateva magazine Apple sau T Mobile.A.D.