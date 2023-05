Mai multe bombardiere rusesti decat pe vremea URSS: NORAD, ingrijorat

Capacitatea armatelor SUA si Canadei de a apara America de Nord ar putea fi pusa in pericol de activitatea militara extinsa a Rusiei, a aratat comandatul NORAD (Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala).

Amiralul William Gortney a spus unui comitet senatorial, joi, ca Rusia continua sa lucreze la programul de "rachete de croaziera conventionale cu raza lunga de actiune" care pot fi lansate de pe bombardiere, submarine si vase de razboi, scrie CNN.

Nave NATO din Marea Neagra, folosite de avioanele ruse pentru scenarii de atac

In acest fel, Kremlinul are optiuni "de descurajare", fara a depasi "pragul nuclear", a spus Gortney.

"Daca aceste tendinte continua in timp, NORAD se va confrunta cu un risc tot mai crescut in ceea ce priveste capacitatea de a apara America de Nord in fata amenintarilor ruse", a aratat acesta.

"In acest an care a trecut am inregistrat o crestere notabila a activitatii militare rusesti" in intreaga lume. Bombardierele rusesti au facut mai multe misiuni de patrulare in afara spatiului aerian rusesc "decat in orice an dupa terminarea Razboiului Rece" si au avut loc patrule aeriene sporite ale fortelor ruse de-a lungul coastelor Europei.

Comandantul NORAD a aratat, ulterior, ca zborurile rusesti au loc intr-un ritm "care nu a mai fost vazut in trecut, nici macar in timpul URSS".

Fost sef al fortelor armate britanice: Bombardierele Rusiei ameninta avioanele de pasageri

SUA si Canada trimit in mod regulat avioane de lupta care sa monitorizeze orice avion militar rusesc care se apropie de coasta americana. Operatiunile ruse nu au ajuns in interiorul spatiului aerian american sau canadian.

"Am constatat si o interoperabilitate imbunatatita intre aviatia pe distante mari a Rusiei si alte elemente ale armatei ruse, inclusiv platformele de informatii aeriene si maritime, pozitionate pentru a monitoriza raspunsul NORAD", a mai aratat comandantul.

In opinia lui Gortney, patrulele aeriene ruse au partial rolul de a "comunica nemultumirea fata de politicile Occidentului, in special in legatura cu Ucraina".