Detinutii care au incercat cu disperare sa se infecteze intentionat cu coronavirus (Video)

In imagini video publicate de New York Post se poate observa cum detinutii dintr-o inchisoare miros mai multe masti sanitare si beau unul dupa celalalt, incercand sa se infecteze.Potrivit oficialilor inchisorii, ei cred ca daca se infecteaza vor scapa de puscarie, ceea ce nu este adevarat.Incidentul a avut loc la o inchisoare din orasul Castaic, California.Imaginile au fost publicate luni. In jur de 20 de detinuti si-au pasat de la unul la altul un pahar cu apa, a explicat seriful Alex Villanueva.Tot el a povestit ca altii au baut apa fierbinte fix inainte sa le fie luata temperatura, astfel incat sa para ca au febra.Imaginile au fost descoperite dupa ce ofiterii sai au investigat de ce a existat o explozie a cazurilor de coronavirus in inchisoare, la sfarsitul lunii aprilie."Ca urmare a comportamentului pe care l-ati putut vedea in video, 21 de barbati au testat pozitiv pentru COVID-19 in doar o saptamana", a precizat seriful.Villanueva a explicat ca a fost evident ce au incercat sa faca detinutii, deoarece in mod normal fiecare are bautura lui si exista "mult spatiu in inchisoare care permite distantarea fizica"."Este trist sa vezi ca cineva incearca in mod intentionat sa fie infectat. Dar pana la urma exista un motiv pentru care oamenii astia se afla in spatele gratiilor", a punctat el.Villanueva a mai adaugat ca detinutii cred ca vor fi eliberati daca se imbolnavesc. "Asta nu se va intampla", a insistat seriful.Iata si imaginile:A.D.