Americanul de origine pakistaneza Syed Farook, autor impreuna cu sotia sa al masacrului de la San Bernardino, in California, aproba ideologia liderului organizatiei Statul Islamic si era "obsedat de Israel", a declarat tatal lui intr-un interviu.

"Spunea ca este de acord cu ideologia lui al-Baghdadi pentru crearea Statului Islamic si era obsedat de Israel", a afirmat tatal teroristului, intervievat in Statele Unite de cotidianul italian La Stampa.

"Ii spuneam mereu: fii linistit, ai rabdare, peste doi ani Israelul nu va mai exista. Geopolitica se schimba: Rusia, China, America de asemenea, nimeni nu mai vrea evrei acolo. Ii vor duce in Ucraina. La ce bun sa lupti? Am facut asta si am pierdut (...) Dar el nu vroia sa stie de nimic. Era obsedat" de ideea a lupta impotriva Israelului, a povestit el.

Sosit din Pakistan in 1973, tatal, care si el se numeste Syed si este in varsta de 67 de ani, a povestit ca fiul sau "inca adolescent nu mergea la petreceri cu colegii, spunand ca un bun musulman o poate vedea dansand numai pe sotia lui".

Tatal a mai afirmat ca l-a vazut "o data cu un pistol" si s-a infuriat pe el. In schimb, a spus ca "nu stie" daca fiul sau avea legaturi cu teroristii.

Syed Farook era un american in varsta de 28 de ani, angajat al serviciilor de sanatate din oras si un musulman fervent. In masacrul comis, a fost insotit de sotia sa, Tashfeen Malik, 29 de ani, cu care s-a casatorit in Arabia Saudita, si ea musulmana.

Ei erau parintii unei fetite de sase luni.

Inarmati pana in dinti, ei au deschis focul intr-o sala de conferinte a unui centru pentru ingrijirea persoanelor cu handicap din San Bernardino, inchiriata pentru o petrecere a personalului din domeniul sanatatii. Atacul armat a facut 14 morti si 21 de raniti.

Tashfeen Malik a postat un mesaj pe Facebook in care jura supunere liderului organizatiei jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.