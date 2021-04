Masurile de relaxare luate la New York vor redeschide teatrele si salile de concerte. Europa inaspreste restrictiile

New Yorkezii redescopera placerea spectacolelor live in aceasta vineri cu redeschiderea teatrelor posibila datorita unei campanii masiva de vaccinare, intr-un moment in care OMS denunta invers lentoarea imunizarii impotriva Covid-19 in Europa, unde mai multe tari si-au inasprit masurile sanitare. Teatre si salile de concerte din New York , inchise din 12 martie 2020, isi redeschid usile, cu o capacitate limitata la 100 de persoane. Presedintele Joe Biden a cerut totusi cetatenilor Statelor Unite sa respecte masurile sanitare, in special purtarea mastilor, si a cerut cluburilor sportive sa nu redeschida stadioanele la capacitatea lor maxima."Intarziere inacceptabila in Europa"Peste Atlantic, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat joi ritmul lent al vaccinarii in Europa, o intarziere pe care a numit-o "inacceptabila"."Situatia regionala este cea mai ingrijoratoare pe care am vazut-o de cateva luni", a declarat Hans Kluge, director pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, intr-un comunicat. In aceasta zona, care include aproximativ cincizeci de tari, inclusiv Rusia si statele din Asia Centrala, numarul de noi decese cauzate de Covid-19 a depasit 24.000 saptamana trecuta si se apropie "rapid" de un milion, potrivit OMS.In medie, potrivit AFP, 0,31% din populatia din zona primeste o doza in fiecare zi. Daca aceasta rata este aproape de doua ori mai mare decat cea din restul lumii (0,18%), este semnificativ mai mica decat cea din Statele Unite / Canada (0,82%), campioana in acest domeniu."Implementarea acestor vaccinuri este inacceptabil de lenta", s-a plans Hans Kluge, solicitand Europei sa "accelereze procesul prin crestere a productiei, reducerea obstacolelor in calea administrarii vaccinului".Confruntat cu al treilea val, restul Europei intensifica masurile pentru a incerca sa limiteze raspandirea virusului, in special in ceea ce priveste calatoriile.