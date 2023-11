Medicul acuzat de uciderea involuntara a lui Michael Jackson incearca sa-si imbunatateasca imaginea

Conrad Murray, medicul condamnat pentru uciderea lui Michael Jackson, incearca sa isi gaseasca un agent care sa ii reprezinte interesele la Hollywood.

Murray mai are doar o saptamana de petrecut in inchisoare si, ajutat de partenera sa, Nicole Alvarez, incearca sa gaseasca un agent care sa ii schimbe imaginea in fata opiniei publice si chiar sa ii gaseasca contracte la Hollywood, arata TMZ.com.

Desi este complet falit, exista o lupta intre publicatiile si posturile de televiziune din SUA pentru a obtine un interviu in exclusivitate cu medicul lui Michael Jackson, fiecare oferind sume consistente pentru dreptul de a difuza primul interviu cu acesta la iesirea din inchisoare.

Murray scrie si o carte in care vrea sa prezinte versiunea lui despre starea lui Michael Jackson si perioada in care l-a ingrijit pe superstarul american.

Murray a fost condamnat in noiembrie 2011 la patru ani de inchisoare, fiind acuzat ca i-a administrat starului doza fatala din anestezicul numit Propofol, in 2009. El va fi eliberat la sfarsitul lui octombrie, dupa ce a executat jumatate din pedeapsa.

