Michael Jordan doneaza 100 de milioane de dolari organizatiilor care lupta pentru egalitatea rasiala

"Vietile negre conteaza. Aceasta nu este o declaratie controversata. Pana la eradicarea completa a rasismului inradacinat care permite institutiilor tarii noastre sa esueze, vom ramane dedicati sa protejam si sa imbunatatim viata oamenilor negri", a transmis fostul baschetbalist intr-o scrisoare adresata prin intermediul companiei sale, Jordan Brand.Decizia a venit ca urmare a protestelor izbucnite la nivel national dupa decesele lui George Floyd, Breonna Taylor si Ahmaud Arbery.", se arata in mesajul fostului sportiv.Multe celebritati, inclusiv Kanye West, Seth Rogen, Drake, Ryan Reynolds si The Weeknd au bagat mana adanc in buzunare pentru a dona bani pentru Minnesota Freedom Fund, Black Lives Matter si alte fundatii care au ca scop sa ajute la protejarea si imbunatatirea vietii oamenilor de culoare.