Secretarul de stat Mike Pompeo: Statele Unite sunt "profund ingrijorate" de actiunile Turciei in estul Mediteranei

Tensiunile din estul Mediteranei s-au amplificat din cauza pretentiilor pentru apele teritoriale dintre Turcia , Grecia si Cipru, in zone considerate ca ar fi bogate in resurse naturale."Tarile din regiune trebuie sa isi rezolve dezacordurile, inclusiv cele referitoare la securitate si resursele energetice si problemele maritime, pe cale diplomatica si pasnic", afirmat Pompeo sambata seara, in drum spre Cipru, unde s-a intalnit cu presedintele Nicos Anastasiades.Pompeo a mai spus ca "tensiunile militare crescute nu ajuta pe nimeni, doar pe adversatii care vor sa vada diviziuni in unitatea transatlantica".