Miliardarii americani s-au imbogatit si mai mult in timpul pandemiei

Intre 18 martie si 19 mai, cei 600 americani cei mai instariti si-au vazut averile crescand in ansamblu cu aproximativ 434 de miliarde de dolari, suma ce reprezinta o crestere de circa 15% in doua luni, arata un raport intocmit de "Americans for Tax Fairness" si de "Institute for Policy Studies Program for Inequality" pe baza datelor recenzate de Forbes.Masurile de izolare a populatiei, inchiderea restaurantelor si a magazinelor au condus la o crestere substantiala a cumparaturilor online si la nevoia de a ramane conectat pe retelele de socializare. Aceasta situatie a avut ca efect cresterea valorii pe bursa a actiunilor Amazon, Facebook si in general a companiilor din sectorul high-tech.Astfel, intre lunile martie si mai averea lui Jeff Bezos (Amazon) a crescut cu mai mult de 30%, iar cea a lui Mark Zuckerberg, patronul Facebook, cu peste 46%.Incepand din 16 martie, odata cu primele masuri de izolare in SUA, valoarea actiunilor Facebook a crescut cu circa 60%, cea a Amazon cu 45%, valoarea actiunile Netflix a crescut la randul ei cu 46% si cea a companiei Apple cu 31%. Iar aceasta evolutie nu pare sa se opreasca, intrucat actiunile Amazon si Facebook au atins saptamana aceasta maximul lor istoric.In schimb, miliardarii din sectoarele turistic sau din cel al comertului cu amanuntul si-au vazut averile topindu-se in aceasta perioada, aceste sectoare fiind printre cele mai afectate de restrictiile antiepidemice.