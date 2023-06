Mitt Romney, vizita controversata in Polonia

Turneul extern al candidatului republican la prezidentiale, Mitt Romney, a suferit o noua lovitura, luni, in Polonia. Dupa gafele din Marea Britanie si Israel, Romney a fost intampinat in Polonia de protestul sindicatului Solidaritatea, care s-a delimitat de prezidentiabilul american, intrucat acesta sustine atacurile asupra sindicatelor americane.

Romney s-a aflat in Polonia, a treia si ultima oprire in turneul sau extern, pentru a le demonstra alegatorilor de acasa ca poate face politica externa a tarii si este o alternativa viabila la presedintele Barack Obama pe scena internationala, scrie France24.

Romney a vizitat portul baltic Gdansk, locul unde s-a nascut Solidaritatea, sindicatul ce a rasturnat guvernul comunist la sfarsitul anilor'80.

"Cu regret, am fost informati de colegii nostri din sediul american al sindicatului AFL-CIO, care reprezinta peste 12 milioane de angajati ... ca Mitt Romney a sustinut atacurile la adresa sindicatelor si drepturilor angajatilor", se arata intr-un comunicat al Solidaritatii.

"Solidaritatea nu a fost implicata in organizarea intalnirii lui Romney cu Walesa si nu l-a invitat in Polonia", se mai arata in text.

Ads

Nu l-a ajutat pe Romney nici faptul ca purtatorul sau de cuvant, Rick Gorka, si-a pierdut cumpatul in fata jurnalistilor interesati de gafele din turneu si le-a spus sa-l "pupe in fund".

Aflat pe pamant israelian, Mitt Romney a declarat ca Ierusalimul este capitala statului evreu, antagonizand palestinienii. Faptul ca Romney a declarat ca Ierusalimul este capitala Israelului este in linie cu declaratiile guvernelor israeliene din ultimele decenii, desi SUA si multe alte natiuni isi mentin ambasadele in Tel Aviv si nu recunosc Ierusalimul drept capitala.

In Marea Britanie, Romney a reusit sa infurie gazdele dupa ce a pus sub semnul intrebarii nivelul de pregatire al tarii pentru Jocurile Olimpice.