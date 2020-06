Moartea lui George Floyd aminteste de rasismul din Europa

Nu este o problema care priveste doar SUA

Sclavia si colonialismul determina perceptia

Rasismul abia daca este constientizat in Europa

Ziare.

com

Moartea lui George Floyd a fost probabil prima ocazie care i-a determinat pe mai multi prieteni si cunoscuti sa-mi scrie din cauza unui delict violent cu caracter rasist. Unii mi-au relatat cum se simt, altii mi-au scris ca imi stau la dispozitie in orice chestiune. Un mesaj a fost cu totul diferit. "Esti fericit ca nu traiesti in prezent in SUA?", m-a intrebat pe WhatsApp un prieten german. "Evenimentele recente sunt, din nefericire, foarte triste".Mi-a trebuit aproape o zi pana sa-i pot raspunde. Pentru mine nu este o usurare ca traiesc in Germania. Sunt cutremurat si frustrat. Ani in sir, barbati si femei de culoare au fost omorati si ucisi, chiar si de catre politisti, doar fiindca erau de culoare.Povestea tragica a lui George Floyd ne aminteste ca violenta rasista este cateodata mortala.Protestele in orasele din SUA si mai nou din unele metropole europene arata dezamagirea si disperarea pe care le resimt oamenii de culoare in fata rasismului institutionalizat si de structura. Nu trebuie sa ne lasam pacaliti si sa credem ca aceasta este o problema existenta exclusiv in SUA. Rasismul este omniprezent in toata lumea occidentala.In Londra au existat proteste in 2011, dupa ce unii politisti l-au impuscat mortal pe Mark Duggan, un britanic de culoare.In Franta au existat in 2005 proteste ample si ciocniri cu fortele de ordine, dupa ce adolescentii Bouna Traore si Zyed Benna au murit electrocutati in ghereta unui transformator in care se ascunsesera de frica politistilor care-i urmareau. Un al treilea adolescent, Muhittin Altun, a supravietuit grav ranit.In acelasi an, Oury Jalloh din Sierra Leone a murit ars de viu intr-o celula a Politiei din Dessau, landul Saxonia Anhaltina din estul Germaniei, incatusat pe o targa.Probabil ca unor europeni le este simplu sa priveasca la incidentele din SUA si sa sustina ca asa ceva nu se poate intampla aici. Dar europenii de culoare nu-si pot permite acest lux. Pentru ei rasismul din Europa este foarte viu, indiferent de faptul ca violenta Politiei cu substrat rasist nu apare atat de fatis in mass media.Acesta este unul din motivele pentru care moartea lui George Floyd a provocat proteste atat de ample si in afara SUA. Incidentele de acolo deschid aici rani profunde.Societatile occidentale inteleg cam toate la fel ce inseamna a fi om de culoare. Imaginarul lor e determinat preponderent de doua intamplari istorice: sclavia si colonialismul.In volumul sau intitulat "Afropean - O calatorie prin Europa neagra", autorul britanic Johny Pitts scrie ca negotul transatlantic cu sclavi a jucat un rol esential in privinta modului in care occidentul percepe grupurile etnice. Acesta imbiba si sustine, adesea inconstient, ierarhiile din civilizatiile vestice la nivel mondial.Din nefericire, prezentarile din mass-media si ce se preda in scoli nu prea reusesc sa modifice optica asupra apartenentelor etnice.Mesajul primit de la prietenul meu, care intreba daca sunt fericit ca traiesc in Germania, ignora, clar, rasismul cotidian existent in aceasta tara. Planul National German contra Rasismului i-a inclus in 2017 pe oamenii de culoare intre cele cinci grupuri de persoane cu risc major de a fi expuse rasismului.Dar aceasta s-a intamplat abia dupa ce Comisia ONU pentru Discriminare Rasiala a facut ani in sir presiuni asupra Berlinului, deoarece guvernul german nu lupta cu suficienta hotarare impotriva discriminarii.Dar Germania nu este un caz singular in Europa. Lipsa vigilentei si constientizarii publice a rasismului sunt frapante pe tot continentul. Si este greu sa-ti faci o imagine clara cum ii dezavantajeaza concret discriminarea rasiala pe oamenii de culoare, fiindca aceste date nu figureaza in statistici decat in Marea Britanie.In contextul actualelor proteste din SUA nu este nici locul si nici timpul ca europenii sa sustina ca situatia de aici ar fi mai buna. E de ajuns sa privim spre Grecia si spre modul in care sunt acolo tratati refugiatii. Mai ales persoanele de culoare sufera adesea din cauza comportamentului autoritatilor si al societatii in ansamblu.De curand, Reteaua Europeana impotriva Rasismului a declarat ca minoritatile etnice au avut in mod special de suferit in timpul pandemiei de coronavirus de pe urma violentei politistilor si a discriminarilor rasiale.Moartea lui George Floyd aminteste o data in plus de rasismul institutionalizat si structural din Europa - aceasta este constatarea lui Aminata Toure, o stea in ascensiune pe scena politica germana, de origine africana.Intr-un comentariu pentru revista online "Bento", ea a evidentiat: "Trebuie sa ne dam seama cat de deplasata este o declaratie de genul: 'Fiti bucurosi ca va aflati aici. In SUA oamenii de culoare sunt impuscati, aici nu se intampla asa ceva!'".Ca nu citim nimic despre oameni care si-au pierdut viata - asta nu inseamna ca rasismul nu constituie o problema in Europa. Nu exista o competitie descendenta atunci cand e vorba de forme de inechitate. Ne putem cel mai bine manifesta solidaritatea pomenindu-l pe George Floyd si discutand apoi despre inechitati rasiale si despre modul in care acestea impovareaza vietile unor oameni din societatile noastre, astfel incat sa putem impiedica fenomenul.