Nepotul lui Warren G. Harding, cel de-al 29-lea presedinte al SUA, cere judecatorilor exhumarea bunicului sau

James Blaesing a cerut unui tribunal din Ohio sa hotarasca exhumarea lui Harding pentru a se stabili prin metode stiintifice faptul ca el este ruda de sange cu cel de-al 29-lea presedinte al SUA.Aceasta solicitare vine in contextul in care se pregateste in aceasta perioada marcarea centenarului alegerii lui Harding ca presedinte in 1920 printr-un nou centru prezidential in Marion. Blaesing considera ca merita ca povestea sa, a mamei sale si a bunicii sale sa fie inclusa in "salile si muzeele din oras".O parte a familiei Harding accepta faptul ca Blaesing este nepotul presedintelui. Ei sustin ca au acceptat deja dovezile constand in analiza ADN-ului, conform carora mama lui Blaesing, Elizabeth Ann Blaesing, a fost fiica lui Harding si Britton si au mentionat ca acest lucru va fi mentionat in muzeu. Harding nu a avut alti copii."Din nefericire, faptul ca descendentii, istoricii si biografii accepta ca domnul Blaesing este nepotul presedintelui Harding nu este de ajuns pentru el", au afirmat rudele lui Warren G. Harding, precizand ca solicitarea in instanta a lui Blaesing este doar o metoda de a atrage atentia.In 2015, s-a stabilit ca ADN-ul lui Blaesing este similar cu cel al altor doi descendenti ai lui Harding, astfel ca barbatul a fost declarat descendent al presedintelui, pe site-ul Ancestry.com."Am facut testul si acest lucru a fost afcut public in 2015. Acum este 2020 si nu m-a intrebat nimeni nimic. Nu sunt inclus in nimic. Nimic. Nici eu, nici fratii mei. Suntem invizibili. Ne trateaza exact cum au tratat-o pe bunica", a afirmat James Blaesing.El a precizat ca o analiza a ADN-ului sau in comparatie directa cu ADN-ul presedintelui va schimba situatia.Warren G. Harding a fost presedintele SUA in perioada 1921-1923.