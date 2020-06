New York va plasa in carantina vizitatorii din 16 state ale SUA, unde exista o "raspandire comunitara in crestere"

Ziare.

Cele opt noi state vizate de aceasta masura sunt California, Georgia , Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada si Tennessee. Masura, emisa de statul New York prima data saptamana trecuta, se aplica deja pentru vizitatorii proveniti din opt state - Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Utah si Texas.In toate cele 16 state vizate exista o "raspandire comunitara in crestere", a explicat Cuomo intr-o declaratie, ceea ce potrivit definitiei date de Departamentul de Sanatate al SUA inseamna o rata de cel putin 10 persoane testate pozitiv la 100.000 de locuitori.Dispozitia se aplica atat vizitatorilor din statele respective, cat si rezidentilor din statul New York ce revin acasa dupa ce au calatorit in cel putin unul dintre cele 16 state mentionate. Persoanele care nu respecta carantina sunt pasibile de plata unei amenzi de pana la 1.000 de dolari, potrivit unei declaratii facute de Andrew Cuomo saptamana trecuta.Vizitatorii proveniti din cele 16 state vor fi plasati in carantina si in statele Connecticut si New Jersey, vecine cu statul New York si care anuntasera saptamana trecuta ca vor adopta aceleasi masuri ca acesta.Ramane de vazut cum va putea fi aplicata o asemenea masura, intrucat nu exista controale la limitele administrative dintre statele SUA.