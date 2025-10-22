O americanca de 13 ani a reusit sa se salveze singura la trei luni de la rapire: "E o eroina", spune seriful

Data disparuta in luna octombrie, cand parintii sai au fost gasiti morti in casa, si cautata cu indarjire de rude, vecini si politistii din Winsconsin (SUA), Jayme Closs si-a facut aparitia joi seara, pe un drum aflat la 100 de km de locul unde fusese tinuta captiva.

Copila are doar 13 ani si pentru ca a reusit sa fuga singura de cel care ii ucisese parintii si o tinuse prizoniera atata timp merita sa fie tratata ca un adevarat erou, a declarat seriful din Barron County, intr-o conferinta de presa tinuta dupa ce acest caz dramatic s-a incheiat cu bine, relateaza presa americana, citata de Reuters.

Mii de voluntari si numeroase forte de ordine au participat la cautarea fetei in toata aceasta perioada, impresionati de cele intamplate. Au fost organizate campanii pentru gasirea ei, s-au urmarit numeroase piste, s-au deschis pagini pe retelele de socializare pentru obtinerea de informatii.

La mijlocul lunii octombrie, politistii i-au gasit pe parintii lui Jayme impuscati in casa, dar nici urma de fata. Acum s-a aflat ca ea fusese tinta tot timpul. Jake Patterson (21 de ani) planuise rapirea ei si uciderea parintilor. Anchetatorii dezvaluie acum, dupa arestarea lui, ca barbatul chiar s-a ras complet pe cap pentru a reduce la maximum riscul de a lasa vreo urma la locul crimei.

"Aceasta copila a scapat pentru ca a avut vointa sa supravietuiasca", a mai comentat seriful local, precizand ca Jayme a reusit sa fuga intr-un moment in care cel care o tinea captiva nu era acasa.

Fata a fost intalnita pe strada de o femeie care isi plimba cainele si careia i-a cerut ajutorul, dupa care au fost anuntate autoritatile si, bineinteles, familia.

Povestea cu final fericit a fost intens mediatizata in presa americana si preluata in mass-media internationala.

