O echipa CNN a fost arestata in timp ce transmitea in direct de la protestele din Minneapolis (Video)

Scena a fost transmisa in direct, la putin timp dupa ora locala 05:00 (10:00 GMT), potrivit postului de televiziune, relateaza AFP.In imaginile difuzate poate fi vazut jurnalistul, Omar Jimenez, in fata unor politisti in tinuta anti-revolta."Putem sa ne retragem pana unde vreti. Suntem in direct. Asezati-ne unde doriti", spune reporterul, calm.Camera continua sa se miste pana cand politistii ii iau microfonul si ii pun catuse."De ce sunt arestat?", intreaba jurnalistul de culoare, inainte ca si colegii sai sa fie retinuti si camera confiscata."Un jurnalist al CNN si echipa sa de productie au fost arestati in aceasta dimineata la Minneapolis in timp ce isi faceau meseria, in pofida faptului ca s-au legitimat, o incalcare manifesta a primului amendament" al Constitutiei americane care garanteaza libertatea presei, a denuntat CNN intr-un comunicat, facand apel la autoritati sa-i elibereze imediat angajatii.Canalul a anuntat la putin timp dupa ora 11:30 GMT ca echipa sa a fost in cele din urma eliberata.