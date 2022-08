O plaja din California a fost evacuata dupa atacul unui rechin

O plaja din orasul Monterey aflat in zona de coasta a Californiei centrale a fost evacuata dupa ce un pescar a fost muscat de un rechin, a anuntat vineri seriful districtual.

Barbatul, care practica "spearfishing" (vanatoarea subacvatica) in zona Still Water Cove din apropiere de Pebble Beach, a fost muscat de coapsa dreapta, e explicat seriful din Monterey intr-un mesaj publicat pe pagina oficiala de Facebook.

Doi ofiteri de politie aflati in timpul liber, care pescuiau in apropiere, au raspuns strigatelor de ajutor si au aplicat un garou pe piciorul victimei pentru a opri sangerarea.

Pescarul a fost transportat la un spital de urgenta pentru a fi supus unei interventii chirurgicale. Nu au fost facute publice detalii imediate privind starea sa de sanatate.

In urma unei operatiuni de cautare efectuata pe calea aerului a fost observat un animal acvatic de mari dimensiuni care ar fi putut fi un rechin, a anuntat biroul serifului.

Acesta a fost cel de-al doilea atac al unui rechin produs in zona Monterey Bay in acest an. In luna mai, o persoana aflata intr-un caiac a fost rasturnata in apa de un rechin, insa aceasta a supravietuit nevatamata.

