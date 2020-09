O statuie vandalizata a lui Ludovic al XVI-lea, demolata in Louisville, cel mai mare oras din statul american Kentucky

Vopsite cu graffiti, monumentul de 9 tone si piedestalul sau cu inscriptia "Rege al Frantei" au fost transportate intr-un depozit."Avand in vedere starea deteriorata a statuii, autoritatile sunt ingrijorate cu privire la riscul unor daune suplimentare care ar putea cauza rani publicului", a justificat intr-un comunicat Greg Fischer, primarul din Louisville.Tensiunile sunt aprinse in aceasta zona de cand politistii au ucis-o pe 13 martie pe Breonna Taylor, o afro-americana in varsta de 26 de ani.Creata de sculptorul Achille Valois in anii 1820, statuia a fost oferita in1967 orasului Louisville de autoritatile din Montpellier, in numele infratirii dintre cele doua orase. Orasul Louisville a primit numele dupa Ludovic al XVI-lea.Statuia regelui ghilotinat in 1793, taiata in marmura de Carara, a fost vandalizata de mai multe ori in aceste ultime luni. Un protestatar i-a rupt bratul drept in mai.