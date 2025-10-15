Obama propune un avocat ca ambasador in Romania

Presedintele american Barack Obama a propus, joi, mai multe persoane pentru funtiile de ambasadori in Europa si America Latina.

Printre cei mentionati se afla si avocatul Mark Gitenstein, pe care Obama l-a propus ca ambasador al Statelor Unite in Romania, informeaza AP.

Mark Gitenstein a donat peste 4.000 de dolari campaniei vicepresedintelui american Joe Biden. De asemenea, Gitenstein a facut o donatie de 1.500 de dolari pentru campania secretarului de stat Hillary Clinton.

Mark Gitenstein este unul dintre cei mai cunoscuti avocati, absolvind Universitatea Duke si doctor in stiinte juridice al Universitatii Georgetown, potrivit site-ului sau personal.

Avocatul este si autorul unei carti, institulata "Matters of Principle", foarte apreciata si premiata.

In varsta de 63 de ani, Mark Gitenstein este expert la Brookings Institution, specializat pe probleme legate de securitate nationala si libertati civile.

Ads