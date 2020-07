OMS: Nivel record al infectarilor cu coronavirus. E posibil ca unele tari sa fie nevoite sa revina la restrictii

De la inceputul pandemiei s-au inregistrat cel putin 523.011 de decese in intreaga lume, 5.134 dintre aceste decese fiind inregistrate in ultimele 24 de ore, se spune in raportul OMS, citat de CNBC , raportata sambata, a fost inregistrata in, cu 129.772 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, ceea ce a ridicat totalul din regiune la aproape 5,58 milioane.inregistrand cele mai mari cresteri din regiune.a inregistrat 20.043 de cazuri noi, cua inregistrat 19.694 de cazuri noi, cu Africa a avut 12.619 cazuri, iar Pacificul de Vest, care include China , a avut 2.251 de cazuri noi.Europa are in total 2,75 milioane de cazuri, regiunea Estului Mediteranei are 1,13 milioane, Asia de Sud-Est are aproape 900.000, Africa are peste 342.000, iar Pacificul de Vest are aproape 222.000 de cazuri.OMS a mai declarat ca detectarea cazurilor, definitiile, strategiile de testare sau raportarea difera de la tara la tara, continent la continent., a mai spus dr. Maria Van Kerkhove.