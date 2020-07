ONU denunta o "folosire disproportionata" a fortei si eventuale "detentii arbitrare" la manifestatiile impotriva rasismului din SUA

"Manifestatii pasnice desfasurate in orase in Statele Unite, precum Portland, trebuie sa poata continua", a subliniat vineri, intr-o conferinta de presa virtuala, o purtatoare de cuvant a Inaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului Elizabeth Throssel.Manifestanti care protesteaza si jurnalisti care acopera manifestatia este necesar sa o faca fara sa riste "arestari sau detentia arbitrare si fara sa fie supusi unei folosiri disproportionate a fortei", a subliniat ea.O ancheta oficiala a fost deschisa joi de catre Departamentul american al Justitiei cu privire la actiunea controversata a unor politisti federali trimisi de presedintele Donald Trump la Portland (nord-vest), unde ciocniri au loc noaptea intre forte de ordine si manifestanti impotriva rasismului.Numeroase inregistrari video postate pe retele de socializare de o saptamana ii surprind pe acesti federali, care poarta uniforma paramilitara si fara ecusoane de identificare, tasnind din vehicule banalizate si arestand manifestanti."Autoritatile trebuie sa garanteze ca fortele de securitate federale si locale sunt in mod clar identificate si folosesc forta numai atunci cand este necesar si in conformitate cu normele internationale", a indemnat Throssel.Miscarea a inceput de mai bine de 50 de zile, la fel ca in alte orase din tara, dupa uciderea afroamericanului George Floyd, asfixiat la sfarsitul lui mai, la Minneapolis, cu genunchiul, de catre un politist alb.Presedintele american Donald Trump a ordonat sa se desfasoare agenti federali in mai multe orase, inclusiv la Chicago, cu scopul de a stabili "ordinea", ceea ce a declasat un val de proteste in randul democratilor.