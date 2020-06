ONU: Guvernul SUA ar trebui sa admita public ca rasismul structural exista in Statele Unite

Ziare.

Comitetul ONU a cerut de asemenea administratiei americane "sa respinga si sa condamne fara echivoc si neconditionat uciderile din motive rasiale ale unor afro-americani si ale unor membri ai altor minoritati".Comitetul format din 18 experti independenti din lumea intreaga a cerut Washingtonului sa intensifice anchetele vizand presupusa conduita incorecta a politiei, intre care utilizarea fortei excesive in timpul protestelor in desfasurare impotriva brutalitatii politiei motivate rasial.Moartea lui George Floyd in custodia politiei din Minneapolis "a declansat proteste in intreaga lume impotriva nedreptatii si brutalitatii cu care se confrunta zilnic oamenii cu descendenta africana in multe parti ale lumii", se arata intr-o scrisoare a tarilor africane.