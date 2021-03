Orasul Minneapolis va plati o suma uriasa pentru inchiderea unui proces intentat de familia lui George Floyd, care a murit in custodia politiei

Primarul Jacob Frey si alti oficiali alesi si membri ai familiei Floyd au participat vineri dupa-amiaza la o conferinta de presa pentru a vorbi despre acest acord, potrivit primariei.Floyd, un afro-american in virsta de 46 de ani, a murit in luna mai a anului trecut, in timp ce politistul Derek Chauvin l-a presat cu genunchiul pe gat timp de aproape noua minute. Cererile de ajutor din partea lui Floyd au fost inregistrate video de un trecator, iar difuzarea imaginilor a dus la declansarea protestelor nationale.Sora lui Floyd, Bridgett Floyd, a afirmat intr-un comunicat ca ea si familia ei sunt "multumiti ca aceasta parte a acestui drum tragic in cautarea dreptatii pentru fratele meu a fost rezolvata. In timp ce inimule noastre sunt zdrobite, avem consolarea ca chiar si in moarte George Flloyd a aratat lumii cum trebuie sa traiesti". Procesul lui Chauvin, care a fost concediat din politie, a inceput in aceasta saptamana, la un tribunal districtual din comitatul Hennepin.Tribunalul a stabilit un al treilea capat de acuzare impotriva lui Derek Chauvin, si anume de crima de gradul trei, in contextul in care fostul politist din Minneapolis a fost inculpat de crima de gradul doi, un capat de acuzare mai grav, in uciderea afro-americanului George Floyd la 25 mai 2020.