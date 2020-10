Pandemia de COVID-19 va costa SUA 16 mii de miliarde de dolari, declara un fost ministru american de finante

Circa jumatate din aceasta suma o reprezinta veniturile ratate din cauza recesiunii induse de masurile de carantina si restul sunt efectele economice ale deceselor premature si ale impactului avut de pandemie asupra sanatatii mintale si fizice, se arata in articolul publicat luni online in Journal of the American Medical Association.Conform autorilor, pierderile economice vor fi de patru ori mai mari decat costurile Marii Recesiuni si de peste doua ori mai mari decat cheltuielile totale ale SUA cu toate razboaiele purtate de la 11 septembrie 2001 incoace, incluzandu-le aici pe cele din Afganistan Irak si Siria Pentru o familie formata din patru persoane, pierderile estimate vor fi de aproape 200.000 de dolari, mentioneaza cei doi economisti."Pierderile financiare uriase generate de COVID-19 sugereaza o regandire fundamentala a rolului guvernului in pregatirea pentru o situatie de pandemie", noteaza Cutler si Summers.Autorii subliniaza importanta testarii pe scara larga si a depistarii si izolarii contactelor, apreciind ca investitiile in aceste demersuri "pot aduce beneficii de cel putin 30 de ori mai mari" fata de costurile initiale.Testarea, identificarea contactelor si izolarea trebuie aplicate permanent si nu abandonate cand incep sa dispara preocuparile legate de COVID-19, conchid Summers si Cutler.