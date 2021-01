Papa Francisc, despre violentele din SUA: "Am fost siderat, aceasta miscare trebuie sa fie condamnata"

"Am fost siderat pentru ca este vorba despre un popor atat de disciplinat in democratie", a afirmat el in acest interviu care urmeaza sa fie transmis duminica seara si din care au fost difuzate cateva fragmente sambata.Chiar si "in mediile cele mai evoluate exista mereu ceva in neregula", sunt indivizi care "merg pe un drum impotriva comunitatii, impotriva democratiei, impotriva binelui comun", a spus suveranul pontif."Aceasta miscare trebuie sa fie condamnata", a continuat Papa Francisc, adaugand ca "este nevoie sa intelegem bine pentru ca acest lucru sa nu se repete si sa invatam din lectiile istoriei".Drapelele au fost coborate in berna la Capitoliu dupa decesul unui politist ranit in confruntarile cu manifestanti pro-Trump, ridicand bilantul violentelor de miercuri la cinci morti.