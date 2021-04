Apartamentul lui Rudy Giuliani din New York, perchezitionat de investigatori federali, in legatura cu activitatile sale in Ucraina.

New York Times a scris prima oara, miercuri, citand trei surse, ca perchezitia are legatura cu o investigatie penala legata de activitatea lui Giuliani in Ucraina.Procurorii federali din New York au solicitat anul trecut aprobare din partea Departamentului de Justitie pentru a cere un mandat de perchezitie pentru comunicatiile electronice ale lui Giuliani, a relatatNBC.El a ocupat si functia de procuror pentru districtul sudic din New York, acelasi birou care il ancheteaza in prezent.Giuliani si un purtator de cuvant al lui Trump nu au raspuns imediat la cererile CNBC de comentarii legate de aceasta informatie.Un purtator de cuvant al procuraturii SUA pentru districtul sudic din New York a refuzat sa comenteze despre perchezitia la locuinta lui Giuliani.Departamentul de Justitie nu a comentat imediat.Giuliani a incercat in 2019 sa descopere informatii daunatoare despre fiul presedintelui Joe Biden , Hunter Biden, in legatura cu relatiile comerciale ale acestuia in Ucraina.Eforturile depuse de Giuliani, Trump si alti apropiati ai presedintelui de a face presiuni asupra oficialilor ucraineni sa ii investigheze pe cei doi Biden - sau cel putin sa anunte o ancheta - i-au determinat pe democratii din Camera Reprezentantilor sa-l puna sub acuzare pentru prima data pe fostul presedinte.Democratii au sustinut ca dorinta lui Trump de a fi reales a determinat eforturile de cautare a unor informatii compromitatoare.Senatul, controlat atunci de republicani, l-a achitat pe Trump.Se stia deja ca procurorii federali din Manhattan analizeaza datele bancare ale lui Giuliani in legatura cu ancheta referitoare la activitatile sale in Ucraina.Giuliani a reactionat la investigatie in iarna trecuta, afirmand intr-un tweet ca anchetatorii federali actioneaza ca o "politie secreta" pentru a-l ajuta pe Biden."Vor sa puna mana pe e-mailurile mele. Fara motiv. Fara sa fi facut ceva rau. Privilegiul avocat-client.? " a scris Giuliani pe Twitter pe 22 decembrie.