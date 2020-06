Peste 43.300 de membri ai Garzii Nationale, mobilizati in SUA. Mii de oameni, adunati in Washington si Philadelphia

Thousands of people in Philadelphia continue to protest racism and police brutality following the death of George Floyd. Crowds in Center City stretched from the steps of the Art Museum and past the Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul. https://t.co/LlmPCHjz7Q pic.twitter.com/6YJT2DvCW7 - NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 6, 2020

Garda Nationala a anuntat pe Twitter: "Astazi, peste 43.300 de membri ai Garzii Nationale in 34 de state si in D.C. ajuta fortele de ordine in protestele civile, in timp ce peste 37.000 de soldati si piloti continua sa sprijine raspunsul la criza provocata de Covid-19".Mii de demonstranti s-au adunat sambata in Philadelphia pentru a potesta fata de rasism si britalitatea politiei. Multimea, potrivit NBC, se intinde de la Muzeul de Arta pana la Bazilica Sfintilor Petru si Pavel.Oamenii duc pancarte si scandeaza in sprijinul miscarii Black Lives Matter. Aceasta este a saptea zi consecutiva in care au loc manifestatii de amploare in Philadelphia dupa moartea lui George Floyd.In general, protestele de aici au fost pasnice, dar a putut fi observata chiar si asa o prezenta importanta a fortelor de ordine.Un inspector de politie a fost pus sub acuzare pentru folosirea abuziva a fortei. Vineri seara, el a lovit in cap un student cu un baston metalic. Studentul protestatar a avut nevoie de zece suturi.Cei doi politisti din Buffalo (New York) care au agresat, pe 4 iunie, un barbat in varsta de 75 de ani (care a fost spitalizat cu rani la cap) au pledat "nevinovat" la acuzatia de agresiune de gradul doi. Daca vor fi gasiti vinovati, risca pana la 7 ani de inchisoare.Interdictia de circulatie in Philadephia a fost extinsa pana duminica dimineata, printr-un ordin emis de primarul orasului. Ea vizeaza intervalul orar 20.00 - 06.00.In Washington D.C., unde este asteptat sa aiba loc unul dintre cele mai ample evenimente de strada de pana acum, dupa cum a spus sambata seful politiei, s-au adunat deja peste 6.000 de oameni.Multimea va marsalui de la Smithsonian's National Museum of African American History and Culture spre Lincoln Memorial.In New York, mii de oameni marsaluiesc de la National Black Theatre pe 5th Avenue in Harlem. Multimea s-a adunat in fata Schomburg Center for Research in Black Culture, unde striga numele lui George Floyd si Black Lives Matter.Procurorul din Queens (New York), Melinda Katz, a anuntat ca nu va pune sub acuzare niciun protestatar arestat pentru ca a incalcat interdictia de circulatie sau masurile de distantare fizica in timpul protestelor.George Floyd, in varsta de 46 de ani, a fost oprit de politisti pe 25 mai si interogat pentru ca ar fi cumparat tigari cu bani falsi. O inregistrare video arata cum el a fost arestat si, mai mult de opt minute, unul dintre ofiteri a stat cu genunchiul pe gatul lui, in timp ce Floyd repeta cu nu poate respira. Autopsia a aratat ca el a murit din cauza asfixierii.Incidentul a starnit un val de proteste in multe orase din SUA, iar manifestatii de solidaritate au avut loc si in tari din Europa - Marea Britanie, Olanda si Franta, dar si in Australia si Japonia. Majoritatea demonstratiilor din Statele Unite au fost pasnice, dar in unele dintre marile orase ele au devenit violente.Sub presiunea strazii si a numeroase personalitati si politicieni, cei patru politisti au fost pusi sub acuzare de omor si complicitate la omor.