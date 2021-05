Inca trei politisti au fost inculpati pentru moartea afroamericanului George Floyd

Derek Chauvin a fost deja gasit vinovat si isi va primi verdictul pe 25 iunie. Pe 25 mai anul trecut, la Minneapolis, in timp ce-l retinea pe Floyd pentru folosirea de bani falsi, l-a imobilizat presand cu genunchiul gatul acestuia si afroamericanul a murit asfixiat.Ceilalti trei politisti care se aflau la fata locului, Tou Thao, J. Alexander Kueng si Thomas Lane sunt acum acuzati de justitie pentru complicitate la crima, intrucat nu au intervenit sa-l opreasca pe Derek Chauvin, toti cei patru fiind in plus inculpati pentru ca nu i-au acordat lui Floyd primul ajutor.Cei trei politisti vor fi judecati in luna august, alaturi de Chauvin, care risca astfel inca o sentinta, in plus fata de cea din 25 iunie.