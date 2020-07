Presedintele Mexicului sustine ca nevoia de a purta mereu masca in public nu a fost dovedita stiintific

Lopez Obrador a spus ca medicii i-au spus ca "nu trebuie sa port o masca daca pastrez o distanta sanatoasa, iar in locurile unde este necesara sau este regula, ca sa nu spun obligatorie, acolo o port"."In avion ti se cere sa o porti si am purtat-o", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa in statul Oaxaca, la care nu a purtat o masca.Mexicul, a sasea cea mai afectata tara din lume, a confirmat vineri 7.573 de noi cazuri de COVID-19, ceeea ce ridica bilantul total la 378.285 de infectari si 42.645 de morti."La birou, primesc constant cetateni, lideri ai unor organizatii sociale, politice, religioase sau economice si ceea ce facem este de asemenea sa pastram o distanta sanatoasa", a spus Lopez Obrador.Presedintele de stanga a criticat "autoritarismul politicienilor" care au impus izolarea obligatorie si a spus ca mexicanii "s-au comportat foarte bine" intr-un regim de carantina voluntara.De asemenea, presedintele a mai spus ca exista semne ca pandemia "pierde din putere putin cate putin" in Mexic