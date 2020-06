Primarul din Chicago, despre grupurile de barbati care patruleaza inarmati prin oras: Nu acceptam acest gen de paza

Ziare.

Grupuri de barbati s-au adunat pentru a sta de paza pe strazile din cartierul Bridgeport dupa proteste din vecinatate fata de moartea lui George Floyd. Unii dintre ei erau inarmati cu bate. Un barbat avea un tricou inscriptionat cu mesajul: "Toate vietile conteaza", conform MSN, citat de Adevarul Intrebata despre situatia din cartierul cosmopolit Bridgeport, resedinta unei familii de americani originari din Irlanda, care a dat doi primari pentru orasul Chicago, Lori Lightfoot a spus: "Este absolut nepotrivit ca oamenii sa patruleze pe strazi inarmati, cu bate sau orice altceva. Am vazut la ce tragedii se ajunge in alte parti ale tarii si nu vom permite acest gen de paza si aici in Chicago. Daca sunt probleme, apelati 911. Sunt absolut in favoarea vigilentei vecinilor fata de ce se petrece pe strazi si in perimetrul lor, insa inarmarea conduce la haos, astfel ca nu vom accepta astfel de patrulari in orasul Chicago in niciun fel de conditii".Situatia din Bridgeport a starnit teama si furie in randurile rezidentilor si activistilor care s-au aratat ingrijorati de izbucnirea unor incidente rasiale si violente.