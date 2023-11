Primul hotel pentru gay s-a deschis in New York

La New York s-a deschis recent primul hotel pentru gay, dupa ce o companie a considerat ca eliminarea discriminarii e si un trend pozitiv, dar si o buna ocazie de a face un ban cinstit.

"The Out" este plasat chiar in inima orasului, in Manhattan, in apropiere de Times Square si Theater District si s-a deschis pe 1 martie, relateaza MSNBC.

Dezvoltatorul, Ian Simpson Reisner, de la Parkview Developers, spune ca hotelul ar urma sa fie un loc relaxant, cu decoruri elegante, in care se pot simti bine chiar si persoanele heterosexuale si turistii.

Specialistii arata ca aproximativ 10% din populatie se declara homosexuali, motiv pentru care antreprenorii pot gasi o piata pentru produse si servicii in domeniu.