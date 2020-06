Probabil cel mai norocos om din lume: A castigat de doua ori premiul cel mare la loteria din SUA, in total 8 milioane de dolari

Ziare.

Barbatul, in varsta de 50 de ani, locuieste in oraselul South Rockwood din statul american Michigan. In urma cu trei ani, barbatul transporta combustibil la o benzinarie din Hudson cand a decis sa cumpere un loz si sa-si incerce norocul. Dupa ce a razuit codul de bare, vanzatorul a ramas socat: "Mark, tocmai ai castigat 4 milioane de dolari", i-a spus, relateaza CNN, preluat de Digi24. Tot in aceeasi luna, americanul a mai cumparat un loz si spre surprinderea tuturor, a reusit sa castige din nou aceeasi suma. "Am razuit lozul folosind o moneda daruita de tatal meu in urma cu 10 ani. Cred ca mi-a purtat noroc".Dupa ce a castigat cele 8 milioane de dolari, Mark a decis sa se pensioneze si sa-si dedice tot timpul familiei si activitatilor preferate. "Obisnuiam sa pescuiesc impreuna cu tatal meu, am ramas cu amintiri foarte frumoase. Voi face acelasi lucru alaturi de familia mea".